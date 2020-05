Kofler und Loitzl haben einiges vor

Iraschko hatte in der ersten Trainingseinheit in Lillehammer am Montag noch Abstimmungsprobleme in der Anfahrt, Seifriedsberger fühlte sich hingegen gleich sehr wohl. "Ich denke, dass am Freitag beide gut springen werden", sagte Damen-Coach Harald Rodlauer, der dem Mixed-Bewerb viel Positives abgewinnt. "Wir stehen dadurch mehr im Rampenlicht und es ist ein Ansporn, gemeinsam mit dem besten Herren-Team, das es gibt, unsere Leistung zu bringen."

Für Iraschko ist das Ziel für Freitag klar: "Wir sind gut aufgestellt und wollen um den Sieg mitspringen", erklärte die Wahl-Tirolerin. Nach dem zweiten Rang 2011/12 ist der Weltcup-Gesamtsieg ebenso ein Ziel wie die WM im Val di Fiemme, wo es für die Titelverteidigerin dank des Mixed-Bewerbs eine zweite Chance gibt.

Die 29-Jährige kann sich als Polizeischülerin nun voll auf den Sport konzentrieren und hat wie auch Seifriedsberger (Austrostar Immobilien) einen Kopfsponsor gefunden. Iraschko wirbt für eine heimische Kosmetikfirma (GWCosmetics), die nach eigenen Angaben Weltmarktführer für Augenbrauen- und Wimpernfarben ist. Die Tür zu all dem habe die Anerkennung als olympischer Bewerb geöffnet, erklärte die Steirerin. "Das war der wichtigste Schritt." Die Winterspiele in Sotschi 2014 sind denn auch ihr größtes Ziel.