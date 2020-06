Koch stürzt – und holt dennoch Bronze

Es war schon das zweite Mal in seiner Karriere, dass der Kärntner kurz vor dem Ziel vom goldenen Kurs abgekommen ist. Bei der WM 2008 in Oberstdorf war Koch als Führender in den Finaldurchgang gegangen, hatte aber Nerven gezeigt und wurde von Gregor Schlierenzauer abgefangen. Diesmal schien nun die Zeit reif für den großen Coup, für die Krönung zum König der Lüfte. "Ich bin gelassener geworden, steh’ mir nicht wie früher selbst im Weg", sagte Koch vor der WM. "Er hätte es drauf gehabt und vor allem verdient", ergänzte der österreichische Interims-Cheftrainer Alexander Diess.



Denn Martin Koch stand in den letzten Jahren meist im Schatten der Superstars wie Thomas Morgenstern und Gregor Schlierenzauer. Bei Mannschaftsbewerben bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen war der Kärntner stets eine fixe Größe, doch im Einzelwettkampf wartete er lange auf den Durchbruch. "Aber mich hat nie gestört, dass ich nicht im Rampenlicht stehe, ich brauch` das gar nicht."