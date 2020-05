American Dream und Albträume

Schicksalstag "Vom Skistar zum US-Millionär". Der österreichische Skistar ist in den USA - wie einst Arnold Schwarzenegger - in den finanziellen Erfolgshimmel geklettert. Nach dem Ende seiner Skiläuferkarriere (1986) hatte er aus der kleinen Apotheke seines Schwiegervaters in New York ein Kultlabel gemacht und am 2. Juni 2000 um über 100 Millionen Dollar verkauft. Nunmehr hat er gemeinsam mit einem Partner ein neues Projekt in Angriff genommen und erobert mit einem orthopädischen Gesundheitsschuh den Weltmarkt. In seinem Herzen ist er aber bis heute der bescheidene Tiroler Bauernbub geblieben. Im Bild: Vera Russwurm, Klaus Heidegger. SENDUNG: ORF2, DO, 14.07.2005, 21:05 UHR. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung des ORF bei Urhebernennung. Foto:ORF/Milenko Badzic. Andere Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der Abteilung ORF/GOEK-Photographie. Copyright:ORF-PHOTOGRAPHIE, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-14383.

© Bild: APA/Milenko Badzic