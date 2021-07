Kein Training in Lake Louise

Das abschließende Training für die Weltcup-Abfahrt der Herren in Lake Louise ist am Freitag wegen Schneefalls abgesagt worden. Der erste Speed-Bewerb der Saison steht am Samstag (Start: 19.30 MEZ) auf dem Programm, sofern das Wetter mitspielt.

Laut Meteorologen sollte der Freitag mit permanentem Schneefall aber der schlechteste Tag der gesamten Woche sein.