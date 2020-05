Kein Start für Vonn

Lindsey Vonn hat von der FIS eine Abfuhr erhalten. Die FIS erteilte den Plänen der US-Amerikanerin für einen Start bei den Männern eine Absage. "Es werden keine Ausnahmen gemacht", hieß es seitens der FIS nach dem Herbst-Meeting in Oberhofen/ Schweiz.

Laut FIS ist ein Start in einem Rennen des anderen Geschlechts vom Reglement nicht vorgesehen. Vonn, die in den Speed-Disziplinen bei den Frauen seit vielen Jahren dominiert, wollte bei der Männer-Abfahrt in Lake Louise an den Start gehen. Bessere Chancen sieht die FIS für einen Auftritt von Vonn als Vorläuferin bei einem Männer-Bewerb, dafür müsse sie aber eine Anfrage an das jeweilige Organisationskomitee und die Jury senden.