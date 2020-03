Kein Skiweltcup in Åre: Federica Brignone ist Gesamtsiegerin

Bitteres Ende für Mikaela Shiffrin

Mikaela Shiffrin, die nach wochenlanger Trauerarbeit um ihren verstorbenen Vater daheim in Colorado noch ohne Erwartungen in die letzten Bewerbe gehen wollte, ist somit nach drei Gesamtweltcupsiegen en suite entthront. Mehr noch: Die Amerikanerin, die am Freitag ihren 25. Geburtstag begeht, bleibt in diesem Winter erstmals seit 2013 ohne Kristallkugel; damals hatte sie erstmals den Slalom-Weltcup für sich entschieden.

153 Punkte fehlten der zweitplatzierten Shiffrin zur Titelverteidigung; Gesamtdritte ist die 24-jährige Slowakin Petra Vlhova mit 189 Punkten. Die 1,80 Meter große Athletin gewinnt die Wertungen in Slalom und Parallelbewerben, zudem ist sie Zweite im Riesenslalom.

Die Speed-Wertungen hatte sich bereits die Schweizerin Corinne Suter gesichert.