Katharina Gallhuber: "Es war wie die Faust im Gesicht"

Nach der lange Pause hat Katharina Gallhuber ihre Ansprüche freiwillig nach unten geschraubt. Als sie vor einem Jahr in Levi in die Saison gestartet war, als Olympiadritte und große Slalomhoffnung, hatte sie die Spitzenplätze ins Visier genommen. Jetzt geht es für sie in erster Linie darum, wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden und sich in der Startliste nach vorne zu arbeiten. „Natürlich will ich dort anschließen, wo ich aufgehört habe. Aber ich mache mir deshalb keinen Stress.“