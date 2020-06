Kanada und Schweden im Viertelfinale

Olympiasieger Kanada und Titelverteidiger Schweden haben bei der Eishockey-WM in Minsk als erste Mannschaften vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Die Kanadier besiegten Außenseiter Italien am Freitag 6:1, der Weltmeister legte am Abend ein 3:1 gegen die Slowakei nach. Die Schweden sind in Gruppe A mit fünf Siegen aus fünf Spielen vor den Nordamerikanern (4/5) Tabellenführer.

In Gruppe B kamen die USA mit Mühe zum dritten Sieg. Der Bronzemedaillengewinner des Vorjahres behielt gegen Kasachstan mit 4:3 nach Verlängerung die Oberhand. Die US-Amerikaner benötigen zum Viertelfinaleinzug aus den restlichen zwei Spielen gegen Deutschland und Finnland noch einen Sieg.

Das Freitag-Abendspiel zwischen der Schweiz und Finnland ging bis ins Penaltyschießen, in dem sich der Olympiadritte aus Skandinavien gegen den Vizeweltmeister 3:2 durchsetzte. Den Schweizern droht damit sogar der Abstieg, am Samstag muss gegen Kasachstan zumindest ein Punkt her.