KAC-RBS: Duell der Weltklasse-Goalies

Andy Chiodo, der die zweite Saison in Klagenfurt spielt, ist um zehn Jahre jünger. Er gilt als recht emotional, legt sich sogar mit seinen Gegenübern an. "Goaltender of the Year" (2003 mit den St. Micheal’s Major) und die Wahl ins "All Star Team" der OHL weisen ihn als Klassemann aus. 2003 wurde Chiodo von Pittsburgh gedraftet, brachte es bei den Penguins aber nur auf acht NHL-Einsätze.



Beim KAC kam Andy nach einer in der Vorbereitung erlittenen schweren Verletzung nur langsam an die Vorjahrsform heran. Aber beim 5:4 vor fünf Tagen zeigte er, welch Rückhalt er für die Mannschaft ist. Darauf baut der Rekordmeister am Sonntag (17.30 Uhr) im Heimspiel. In der Serie steht es 2:1 für Salzburg.