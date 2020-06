KAC: Nach dem 0:5 fiel Training aus

Dass der KAC fünf Tore kassiert, kommt bisweilen vor. Dass dem Rekordmeister aber kein einziger Treffer gelingt, hat Seltenheitscharakter. Eine ähnliche Abfuhr wie beim 0:5 in Znaim bekam der KAC mit dem 0:6 am 23. Oktober 2011 in Laibach.



Dabei waren die Klagenfurter nicht nur mit breiter Brust (2:1 am Freitag in Linz), sondern auch durch das 3:1 der Gastgeber in Salzburg gewarnt nach Tschechien gereist. Als Znaim jedoch binnen 106 Sekunden auf 3:0 davonzog, glich der KAC nicht einer Meistermannschaft, sondern einem aufgescheuchten Hühnerhaufen. Dass es am Ende nur 0:5 stand, ist einerseits der Leistung von Tormann Andy Chiodo, andererseits der Großzügigkeit der Gastgeber (zwei Stangenschüsse) zuzuschreiben.



Star der Znaimer ist der 38-jährige Slowake Peter Pucher, 2002 Weltmeister. Pucher traf gegen den KAC zwei Mal.



KAC-Coach Christian Weber, dessen Taktik mit dem ersten Gegentor obsolet geworden war, reagierte auf die Abfuhr mit der Streichung des Montag-Trainings. So sollen die Spieler wieder einen klaren Kopf bekommen. Um am Freitag bei der Heimpremiere gegen Graz die 0:5-Blamage vergessen zu lassen.