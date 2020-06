KAC-Coach Weber: "Auch Viveiros hatte dieselbe Philosophie"

Wie kann man diese Rückstände beheben?

Dazu braucht es ein langfristiges Denken. Man muss beginnen, Profitrainer im Nachwuchs anzustellen.



In den 1990er-Jahren war die Schweiz noch auf Österreichs Niveau, warum ist Ihre Heimat so davongezogen?

Österreich war sogar besser. Ich erinnere mich an die WM 1995 in Schweden. Da bin ich als Spieler gegen Österreich abgestiegen. Wir sind in Hin- und Rückspiel mit 4:4 und 0:4 untergegangen. Da haben wir gesehen, dass es so nicht weitergeht. Heute hat jeder Klub der Nationalliga A drei bis vier Profitrainer in der Jugend.



Sie haben das Niveau der Liga gelobt. Wie würde ein österreichisches Topteam in der Schweiz abschneiden?

Ein Team wie Salzburg könnte sicher mitspielen. Sie haben ja auch das hochkarätige Turnier Red Bull Salute gewonnen. Der Unterschied ist: In der Schweiz sind 18 von 22 Spielern auf der Kaderliste Schweizer.