Julia Dujmovits und die offene Rechnung

Mit dem Parallel-Slalom der Snowboarder steigt auch Julia Dujmovits in die Weltmeisterschaft am Kreischberg ein. Am Freitag folgt dann der Parallel-Riesentorlauf, in dem sie vor zwei Jahren WM-Silber gewann. Kurz vor dem Start fühlt sich die 27-jährige bereit für die kommenden Aufgaben.

"Ich bin ein bisschen angeschlagen, der Hals, aber das war in Sotschi auch so. Es passt alles, das ganze Setup. Ich freue mich voll auf die WM. Ich weiß, ich bin gut vorbereitet. Es geht ein Traum in Erfüllung. Bei der Heim-WM am Start zu stehen, ist was Besonderes. Und vor allem mit der Form, die ich jetzt habe. Ich weiß, dass ich technisch das Können habe, eine Medaille zu holen, dass ich körperlich voll fit bin, und dass ich mental gut vorbereitet bin", so Dujmovits.

Auch die bisherigen drei Weltcuprennen, die nicht nach Wunsch liefen, können die Burgenländerin nicht verunsichern. Im Riesentorlauf in Carezza scheiterte sie in der Qualifikation ausgeschiede, in den beiden Slaloms im Montafon und Bad Gastein war sie jeweils Fünfte. Dujmovits: "Vor allem im Riesentorlauf bin ich definitiv stärker, als die Ergebnisliste zeigt. Und da habe ich vielleicht noch ein bisschen eine Rechnung offen. Aber ich fühle mich auch im Slalom voll stark. Wenn ich meine Leistung bringe, ist sicherlich einiges möglich.“