Österreichische Suche nach dem Erfolg

Ricarda Haaser klassierte sich mit einer „sehr guten Fahrt“ als beste Österreicherin, das bedeutete freilich Rang 12 (+1,43 Sekunden). „Ich hab’ immer noch einen kleinen Wischer drin“, sagte die Tirolerin, „es geht noch schneller. Aber ich bin auf einem guten Weg.“

Tamara Tippler, im bisherigen Winter die Beste der verbliebenen ÖSV-Speed-Damen, nahm sich selbst zur Unzeit aus dem Rennen und wurde 17. (+1,64). „Ich hab’ leider so getan, als wäre da oben schon das Ziel, so hab’ ich abgebremst. Ich wusste, man muss voll attackieren, aber ich war immer vier Meter zu spät dran und dann kann man nie Speed aufbauen. Mit haben immer vier, fünf km/h gefehlt, und das summiert sich dann.“

Stephanie Venier kam am Tag nach ihrem schweren Sturz sicher ins Ziel, verpasste aber die Punkteränge (+2,79). „Das Genick tut ein bissel weh, die Knie auch. Es war ein blöder Zufall am Freitag, der Innenski ist richtig gelegen, aber der Außenski ist in die falsche Spur gekommen, und dann bin ich halt abgeflogen.“

Ramona Siebenhofer, 2019 noch zweifache Abfahrtssiegerin am WM-Ort Cortina d’Ampezzo, war hingegen den Tränen nahe, nachdem sie mehr als vier Sekunden auf Sofia Goggia verloren hatte. Die Steirerin, die im Riesenslalom inzwischen regelmäßig in den Top Ten landet, steht an. „Mit der Brechstange geht’s halt auch nicht. Ich wollte die Form vom Riesenslalom mitnehmen, aber ich hab’ auf den langen Skiern nicht das Selbstvertrauen, und wenn wieder und wieder kein positives Erlebnis kommt, dann nagt das halt. Aber es geht eh Schlag auf Schlag weiter.“

Konkret mit dem Super-G am Sonntag (Start: 12 Uhr), und schon am Dienstag ist der Riesenslalom am Kronplatz zu absolvieren.