Ist der Streit zu Ende, müssen die Stars abreisen

In der National Hockey League haben einander im Arbeitskampf Liga ( NHL) und Spielergewerkschaft ( NHLPA) in den vergangenen Tagen angenähert. Ein Ende des Lockout ist in Sicht. Streitpunkt ist die Aufteilung der Gesamteinnahmen der Klubs. Bisher bekamen die Spieler 57 Prozent und verlangten nun mindestens 53,2 Prozent. Seit Mittwoch bietet die Liga 50 Prozent. Ein Streitpunkt ist auch die Kürzung der Gehälter aus den bestehenden Verträgen. Sagt die NHLPA zu, dann beginnt die NHL-Saison am 2. November und müssen Vanek und Co. nächste Woche aus Österreich wieder abreisen. Per eMail wurden die Spieler von der NHLPA über das neue Angebot informiert.

In Szekesfehervar werden am Freitag Tyler Myers und voraussichtlich auch Sam Gagner für den KAC debütieren. VSV will mit Michael Grabner in Znaim die Erfolgsserie fortsetzen.

Starverteidiger Myers, Teamkollege von Thomas Vanek bei den Buffalo Sabres, absolvierte am Donnerstag das erste Training mit seinen neuen Kollegen. Wahrscheinlich wird auch Edmonton-Stürmer Gagner, der am Donnerstag vorgestellt wurde, dabei sein.

Am Sonntag im Heimspiel gegen Innsbruck wird das NHL-Duo dann den Kärntner Fans präsentiert. Da offen ist, wie lange Myers und Gagner im Land bleiben, hat der KAC zwar die Produktion von Fan-Trikots geplant, aber noch nicht realisiert.

Derweil verstärkte sich Salzburg mit einem Österreicher: Tormann Bernd Brückler, zuletzt drei Jahre in der starken russischen KHL, wird Freitag gegen Linz aber noch nicht spielen.