Innsbruck lädt zu Jugend-Winterspielen

Das war ein Tag des Sports für mich", sagte Heinz Fischer. Donnerstagvormittag hatte der Bundespräsident der österreichischen Bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner das Goldene Verdienstzeichen der Republik verliehen, am Nachmittag empfing er eine Delegation des ÖOC in der Hofburg.



Der Anlass? In etwas mehr als einhundert Tagen finden in Innsbruck die ersten Winterspiele der Jugend statt. Von 13. bis 22. Jänner 2012 werden in der Tiroler Landeshauptstadt über 1000 Athleten aus 67 Nationen in 63 Bewerben im Zeichen der olympischen Ringe gegeneinander antreten.