US-Star Ilia Malinin nach Olympia-Sturz bei der WM auf Goldkurs

US-Star Ilia Malinin hat sich bei den Weltmeisterschaften im Eiskunstlaufen zumindest einmal im Kurzprogramm für die Olympia-Enttäuschung rehabilitiert. War er bei den Spielen in Mailand nach einer verpatzten Kür nur Achter geworden, ist er nun in Prag auf dem besten Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung. Der 21-Jährige kam am Donnerstag auf 111,29 Punkte und distanzierte damit den Franzosen Adam Siao Him Fa um 9,44 Zähler.

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Malinin stellte sein Programm im Vergleich zur Olympia-Darbietung um und fuhr gut damit. Der vierfache Axel kam erst später, auch die Kombination aus Vierfach-Lutz/Triple-Toeloop setzte der Titelträger der vergangenen beiden Jahre sicher. Seine bisherige Kurzprogramm-Topmarke von der Vorjahres-WM überbot Malinin um 0,88 Punkte. Auch Siao Him Fa lief ausgezeichnet, hat seinerseits mehr als fünf Zähler Vorsprung auf den drittplatzierten Esten Aleksandr Selevko. Der kasachische Olympiasieger Mikhail Shaidorov war nicht nach Tschechien gereist.

Maurizio Zandron ausgeschieden Für den Österreicher Maurizio Zandron sind seine letzten Welttitelkämpfe vorbei, nur die Top 24 schafften den Aufstieg in die für Samstag (12.30 Uhr) angesetzte Kür. Der 33-Jährige hatte mit Ende dieser Saison das Ende seiner Laufbahn angekündigt und wollte zur Musik "Earth Song" von Michael Jackson noch einmal sein Potenzial zeigen. Von seinem vor vier Jahren fixierten WM-Bestwert war der gebürtige Südtiroler mit 67,82 Punkten aber mehr als 15 Zähler entfernt. Zandrons beste WM-Platzierung bleibt damit Rang 17 im Jahr 2022. Auf EM-Ebene war er 2023 Elfter.

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Die Leute haben im Programm zu klatschen begonnen, das hat mich kurz aus dem Konzept gebracht. In diesem Moment war ich mehr bei den Menschen als bei mir selbst und dadurch ist der Fehler passiert. von Olga Mikutina über den Sturz im Kurzprogramm