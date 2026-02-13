Drama in der Eiskunstlauf-Kür: Superstar Malinin verpasste Medaille

Eiskunstlauf-Drama in Mailand: Das US-Wunderkind Ilia Malinin hat nach mehreren Fehlern in der Kür die olympische Goldmedaille bei den Winterspielen in Italien vollkommen überraschend verpasst. Der 21-Jährige patzte gleich bei mehreren Sprüngen und musste sich mit einem enttäuschenden achten Platz begnügen. Gold holte Sensations-Olympiasieger Mikhail Shaidorov aus Kasachstan. Silber sicherte sich Yuma Kagiyama aus Japan vor seinem Landsmann Shun Sato.

Malinin musste damit die erste Niederlage nach mehr als zwei Jahren einstecken - und das ausgerechnet bei Olympia. Nach dem Kurzprogramm hatte der "Vierfach-Gott" noch geführt. Am Ende kam er auf 264,49 Punkte, Shaidorov auf 291,58 Zähler.