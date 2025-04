Salzburg vor Titelverteidigung: 3:1-Sieg im dritten Spiel gegen KAC

Red Bull Salzburg steht in der ICE-Hockey League vor der erfolgreichen Titelverteidigung.

Die Salzburger feierten am Dienstag in Klagenfurt gegen den KAC einen 3:1-(1:0,1:0,1:1)-Sieg und gingen in der "best of seven"-Finalserie mit 3:0 in Führung.

Thomas Raffl und Co. können nun am Freitag (19.30 Uhr/live Puls24) mit Heimvorteil den vierten Meistertitel in Serie fixieren, was zuletzt der VEU Feldkirch 1997 gelungen ist.