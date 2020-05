Hudec gewinnt Abfahrt vor Baumann

Wie immer verzichteten amerikanische Sender auf eine Ski-Übertragung, wie immer saß der österreichische Präsident des kanadischen Skiverbandes, Max Gartner, um vier Uhr in Calgary vor seinem Laptop, um sich via Liveticker zu informieren.



Und doch war am Samstag alles anders: Jan Hudec verhalf dem kanadischen Ski-Team zum ersten Saisonsieg. Womit er zugleich den ersten Abfahrtserfolg des Tirolers Romed Baumann verhinderte, dem Kollegen voreilig gratuliert hatten.



Vergessen war, ...



... dass der Sohn tschechischer Emigranten bei der WM 2009 im selben Rennen, in dem mit Jan Kucera ein anderes, in Kanada groß gewordenes tschechisches Flüchtlingskind Weltmeister geworden ist, einen Kreuzbandriss erlitten hat;

... und dass der gutmütige Jan das Konditionstraining nie gemocht und ihn sein Präsident daher mit Sportlern aus dessen früherem Metier verglichen hatte. Denn Max Gartner war einst Fußball-Profi in Innsbruck und Linz.