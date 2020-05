Hosps neuer Mut dank langer Skier

"Die Strecke hier ist eigentlich gut für mich, sie hat viele Kurven, es geht Schwung auf Schwung", sagte die 28-Jährige also, und im Super-G hatte sie auch die besten Resultate im Jahr 2011. In Bad Kleinkirchheim wird ein solcher am Sonntag gefahren, die Abfahrt am Samstag lässt Hosp wie geplant Abfahrt sein. Der neue Reiz durch die langen Skier könnte ihr helfen, die Blockade zu lösen, die sie so oft bremst. "Es ist verdammt schwer im Moment. Aber ich muss mir jetzt selber helfen."



Helfen könnte auch ein Blick auf die Kolleginnen: Anna Fenninger, seit Wochenfrist einfache Weltcupsiegerin, raste am Donnerstag zur Bestzeit, und das ganz regulär. Das ist insofern bemerkenswert, als die Konkurrenz vielfach Torfehler beging, was die Leistung der 22-Jährigen noch zusätzlich aufwertet. Mit Regina Mader (Fünfte mit Torfehler) und Andrea Fischbacher (Achte ohne) klassierten sich noch zwei weitere Österreicherinnen in den Top 10. Maria Höfl-Riesch hingegen gab auf. Die von einer Verkühlung geplagte Deutsche zog danach einen Arzt zu Rate und erwägt einen Startverzicht, sollte sich ihr Gesundheitszustand nicht deutlich bessern.



Glück hatte die 19-jährige B-Kader-Fahrerin Cornelia Hütter: Die Steirerin wurde im Schlusshang von der Franz-Klammer-Piste abgeworfen und landete im Netz, blieb aber unverletzt.