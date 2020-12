Horror-Sturz von Schmidhofer bei der Abfahrt in Val d'Isère

Am Mittwochnachmittag hatte sie sich noch auf ruhige Weihnachtstage gefreut, am Freitagmittag sorgte Nicole Schmidhofer für eine ganze Reihe von Schrecksekunden. Die Super-G-Weltmeisterin des Jahres 2017 war bei der ersten Saisonabfahrt in Val d’Isère im unteren Streckenteil mit 116 km/h unterwegs, als es ihr in der von Licht-Schatten-Wechseln geprägten Passage die Skier verschlug.

Ungebremst raste die 31-jährige Steirerin auf die Fangnetze zu und prallte mit so einem unglücklichen Winkel auf die Schutzplane auf, dass die Kanten ihrer Skier diese durchschnitten. Gedanken an den Schweizer Silvano Beltrametti machen sich breit: Der Schweizer hatte vor 19 Jahren in Val d’Isère ebenfalls die Netze durchschnitten und sitzt seither im Rollstuhl.

Nicole Schmidhofer hatte mehr Glück: Sie sei bei Bewusstsein, lauteten die ersten Meldungen, sie habe Schnittverletzungen im Gesicht. Mit dem Akja wurde sie zu Tal gebracht für die nächsten Untersuchungen.

Erst um 11.20 Uhr konnte das Rennen fortgesetzt werden. Nicht mal zehn Minuten später gab es dannn die nächste Unterbrechung. Die Italienerin Federica Brignone landete auch im Netz, konnte allerdings nach wenigen Sekunden wieder auf den Beinen stehen. Um 11.30 Uhr konnte die nächste Fahrerin an den Start gehen.

Doch es blieb ein heikles Rennen: Auch Joana Hählen (SUI) und Alice McKennis Duran (USA) schieden aus, nach eineinhalb Stunden hatten erst 23 von 53 Starterinnen die Prüfung in Angriff genommen.

Corinne Suter bleibt in der Erfolgsspur

Schließlich setzte sich die Schweizer Titelverteidigerin im Abfahrtsweltcup durch: Corinne Suter gewann in 1:44,62 Minuten vor der Italienerin Sofia Goggia (+0,11) und der Amerikanerin Breezy Johnson (+0,20), die den ersten Podestplatz ihrer Karriere verbuchte und ihre starken Trainingsleistungen bestätigte.

Von den elf gestarteten Österreicherinnen schafften es nur zwei in die Top Ten: Nina Ortlieb mit einem nach ihren Knieproblemen überzeugenden fünften Rang (+0,97), Tamara Tippler wurde nach vier Wochen Corona-Infektion, drei Tagen Teamtraining und den beiden Übungsfahrten in Savoyen Siebente (+1,25).