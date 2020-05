Höhenflüge in Rot-Weiß-Rot

Noch 69 Tage bis zum Auftakt der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Schladming. Während sich die Herren auf ihr erstes Abfahrtstraining in Beaver Creek ( Colorado) am Dienstag vorbereiten, sind die ganz schnellen unter den Damen von Aspen nach Kanada übersiedelt, wo ebenfalls am Dienstag erstmals für die Abfahrt geübt wird, der Ernstfall steht beiden Geschlechtern am Freitag bevor.

Acht Rennen sind absolviert, je zwei Siege haben der Norweger Aksel Lund Svindal (Abfahrt und Super-G in Lake Louise) und die Slowenin Tina Maze (Riesenslaloms in Sölden und Aspen) auf ihr Konto gebucht, beide führen auch im Gesamtweltcup. Für den bisher einzigen österreichischen Erfolg sorgte am Sonntag Kathrin Zettel, die im Slalom von Aspen Marlies Schild in beiden Durchgängen in Summe 67 Hundertstelsekunden abnahm.