Hirschers Speed-Experiment: Teil 3

Still alive. Noch am Leben. Marcel Hirscher machte nach seinem ersten Abfahrtstraining in Beaver Creek keinen Hehl daraus, dass der rasante Ritt für ihn eine Überwindung gewesen war. Vergleichbar mit dem Adrenalinrausch, den er im Sommerurlaub erlebt hatte, als er mit Haien eine Runde schwimmen war. So groß die Anspannung war, die dem 25-jährigen dreifachen Gesamtweltcup-Sieger während der Probe-Abfahrt ins Gesicht geschrieben war, so groß auch die Erleichterung im Ziel. Trotz des 75. und vorletzten Rangs hatte der Salzburger seinen Plan perfekt umgesetzt ("nicht herfallen"). Und der Techniker fand durchaus Gefallen am nicht-alltäglichen Geschwindigkeitsrausch, am liebsten wäre er gleich noch einmal gefahren.