Hirschers gelungene Generalprobe

Besser hätte Marcel Hirschers erster Rennauftritt in den USA nicht laufen können: Der 23-jährige Weltcup-Titelverteidiger siegte am Montag überlegen beim stark besetzten NorAm-Riesentorlauf in Aspen mit 1,01 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Giovanni Borsotti; eine weitere halbe Sekunde dahinter klassierte sich Thomas Fanara, der Vierte des Riesenslalom-Auftakts in Sölden, an dritter Stelle. Der Italiener Manfred Mölgg (Zweiter in Sölden) wurde Siebenter, Alexis Pinturault (F) schied im zweiten Rennen nach seiner Verletzungspause aus.



Gute Vorzeichen also für den zweiten Weltcup-Riesenslalom am Sonntag in Beaver Creek, doch zuvor wartet auf den Annaberger eine Mutprobe: Am Samstag steht der Super-G auf dem Programm.