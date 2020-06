Hirscher verzichtet auf Sotschi

Mit der Herren-Abfahrt am Samstag (8.55 Uhr MEZ, ORFeins) und der Super-Kombination am Sonntag (7.55/10.55 Uhr) am Wochenende macht nun auch der alpine Skiweltcup in Sotschi Station.



Im Europacup-Test hatten sich die russischen Olympiapisten des Rosa Khutor Resorts bereits als gutes Terrain für Österreicher erwiesen: Alle vier Bewerbe 2011 konnte der ÖSV-Nachwuchs für sich entscheiden.



Während sich der Tross am Dienstag auf den Weg nach Russland gemacht hat, gönnt sich Marcel Hirscher eine Auszeit.



Der Salzburger, der im Gesamt-Weltcup 116 Punkte hinter Leader Ivica Kostelic (Kro) liegt, hatte nach dem Sieg in Schladming überlegt, an der Super-Kombination in Sotschi teilzunehmen, wird nun aber erst eine Woche später in Bansko (Bul) in den Weltcup zurückkehren.



Auch abseits der Pisten findet dieser Tage am Schwarzen Meer ein internationales Wettrennen statt – das um die besten Quartiere für die Olympischen Spiele 2014.