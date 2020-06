Hirscher trainierte auf der Streif

Der Kanadier Erik Guay wird nicht bei den Anfang Februar beginnenden Weltmeisterschaften in Beaver Creek teilnehmen. Der 33-jährige Abfahrtsweltmeister von 2011 hat sich zwar von seiner Operation am linken Knie im Juni soweit erholt, dass er wieder auf Ski trainieren kann, ist aber für ein Comeback in den anstehenden Weltcup-Abfahrten von Wengen oder Kitzbühel noch nicht bereit.

„Um bei der WM zu starten, hätte Erik zumindest in Kitzbühel fahren müssen. Doch die Zeit bis dahin ist zu kurz“, erklärte Kanadas Alpin-Direktor Martin Rufener. Der Schweizer stellte ein Comeback seines Schützlings in Saalbach-Hinterglemm in Aussicht, wo nach den Titelkämpfen die erste Abfahrt stattfinden wird. „Er wird im idealen Fall nach der WM einsteigen. Doch es gilt nichts zu überstürzen, denn die Zielsetzung ist, dass Erik noch drei Jahre bis zu den Winterspielen 2018 auf Topniveau weiterfahren kann“, sagte Rufener.