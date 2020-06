Hirscher riskiert Super-G-Premiere

"Mein Gefühl ist gut. Aber es wird sicher eine Challenge für mich", sagt Hirscher, der noch offenlässt, ob er am Samstag auch am zweiten Super-G im Walliser Skiort teilnehmen wird, vor dem dann nicht mehr Evers die Kurssetzung vornimmt.

Hirscher behauptet, dass ihm sein Super-G-Antreten dazu diene, um sich in Hinblick auf den sonntägigen Riesenslalom an das Gelände von Crans-Montana zu gewöhnen. An Spekulationen bezüglich des Gesamtweltcups will er sich trotz seiner Führung nicht beteiligen. "Das Rechnen überlasse ich anderen."

Die Trainer interessiert allerdings sehr wohl, inwieweit Hirscher (hält bei 1055 Punkten) im Gesamtweltcup den Speedspezialisten Beat Feuz (1003) auf Distanz halten kann. Der Schweizer zählt auf Schweizer Schnee in beiden Super-Gs zu den großen Favoriten. Feuz’ Landsmann Didier Cuche bestreitet in Crans-Montana die letzten Heimrennen seiner Karriere.