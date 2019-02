Hirscher im Bansko-Riesenslalom knapp in Führung

Marcel Hirscher liegt in Bansko auf Kurs zu seiner insgesamt 19. Weltcup-Kristallkugel. Der Österreicher liegt nach dem ersten Durchgang im Riesenslalom knapp vor Henrik Kristoffersen in Führung (+0,22) und hat damit die Chance, die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin schon am Sonntag zu fixieren. Hinter Kristoffersen liegt Kombinations-Weltcupsieger Alexis Pinturault auf Rang drei, verlor auf Hirscher aber schon 0,68 Sekunden.