Hirscher greift nach der Gesamtführung

Das Überstehen des Achtelfinales und damit ausgelobte 30 Punkte reichen Marcel Hirscher am Dienstag in Moskau wohl bereits, um die Führung im alpinen Ski-Gesamtweltcup wieder zu übernehmen. Der voranliegende Kroate Ivica Kostelic verzichtet auf die Teilnahme beim Parallel-Event im Luschniki-Park (15.45 Uhr/Live ORF 1) verletzungsbedingt, der Schweizer Beat Feuz müsste bei einem vorzeitigen Ausscheiden Hirscher schon gewinnen, um sich wieder in die Pole Position zu katapultieren. Nach dem Doppelsieg in Bansko hält Hirscher bei einer Quote von 68,3 Punkten pro gefahrenem Rennen.



13 Saisonbewerbe stehen noch auf dem Programm, das Top-Trio Kostelic (1.043), Hirscher (1.025) und Feuz (973) will auch weiterhin für Spannung im Kampf um die große Kristallkugel sorgen. Die Entscheidung wird wohl erst in der Finalwoche in Schladming fallen, möglicherweise im allerletzten Rennen, dem Slalom am Sonntag. "Es wäre natürlich bestens, wenn ich so lange mithalten kann. Aber es hilft mir am meisten, wenn ich von Rennen zu Rennen denke", sagte Hirscher in der ORF-Sendung "Sport am Sonntag".