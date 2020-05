Hirscher erwägt Kombi-Start

Für Marcel Hirscher hat sich der strapaziöse Ausflug nach Moskau ausgezahlt. Der Salzburger hat am Dienstagabend den City Event gewonnen und einen großen Schritt Richtung Gesamt-und Slalom-Weltcup gemacht. " Eingefahren ist aber noch überhaupt nichts", merkte Hirscher nach seinem 18. Weltcup-Sieg, dem schon sechsten in diesem Winter, an.

Der 23-jährige dürfte nun sein Programm bei der WM in Schladming weiter aufstocken, denn Hirscher zieht einen Start in der Super-Kombination in Erwägung. Hirscher und der ÖSV müssen aber noch abwägen, ob der Gesamt-Weltcup-Sieger für die Super-Kombination mehrere Tage Techniktraining "opfert". Schließlich stehen vor der Super-Kombi am 7., 8. und 10. Februar drei offizielle Abfahrtstrainings auf dem Programm. Die Entscheidung soll in den kommenden Tagen fallen.

Hirscher würde dann am 11. Februar mit der Super-Kombi in die WM starten, einen Tag später folgt am 12. Februar der Teambewerb. Richtig zur Sache geht es für den ÖSV-Superstar dann in seinen Paradedisziplinen Riesentorlauf am 15. Februar und Slalom am 17. Februar.