Nach dem Herzstillstand: KAC-Verteidiger Murray bekam einen Defibrillator

Vier Wochen nach seinem Herzstillstand am Eis und zwei Wochen nach einer erfolgreichen Operation zeigt sich beim KAC-Verteidiger Jordan Murray eine positive Entwicklung. Der 33-jährige Kanadier befindet sich laut Klubangaben weiter auf dem Weg der Besserung und tastet sich Schritt für Schritt zurück in Richtung Normalität.

Murray war beim ersten Viertelfinalspiel gegen Fehérvár AV19 kollabiert und hatte einen Herzstillstand. In der Folge wurde ihm ein Kardioverter-Defibrillator implantiert, der ein erneutes lebensbedrohliches Ereignis verhindern soll. Zehn Tage nach dem Eingriff steht eine Kontrolluntersuchung im Klinikum an. Fällt diese positiv aus, plant Murray die Rückkehr in seine kanadische Heimat gemeinsam mit seiner Partnerin Megan. Unterstützung erhält das Paar auch von Megans Eltern, die nach dem Vorfall nach Klagenfurt gereist waren. „Ich bin weiterhin am Weg der Besserung und nehme – wie auch meine Ärzte – die Entwicklung als positiv und von stetigem Fortschritt gekennzeichnet wahr“, wird Murray zitiert. Sein Alltag habe sich seit dem Vorfall zwar stark verändert, dennoch richtet sich der Blick nach vorne.