Das Rätsel Jansrud scheint unlösbar

Ist einer weg, kommt der nächste Norweger. Mit dieser Feststellung sprach der zweitplatzierte Schweizer Beat Feuz am Freitag wohl vielen aus der Seele. Vor allem jenen Ski-Herren, die bei der Abfahrt auf der WM-Strecke in Beaver Creek wieder einmal das Nachsehen hatten gegen den derzeit schnellsten Mann im Weltcup: Kjetil Jansrud.

Der 29-jährige Rennläufer aus Stavanger gewann nach Abfahrt und Super-G in Lake Louise auch das dritte Speed-Rennen der Saison und beeindruckte damit offenbar nicht nur die Konkurrenz, sondern auch sich selbst. "Wow. Again.", vermeldete er via Online-Medien Twitter und Facebook. "Drei von dreien... Ich bin sprachlos", schrieb der Norweger, der seinem verletzten Landsmann, dem Speed-König Aksel Lund Svindal (Achillessehnenriss), eine mehr als würdige Vertretung ist. "Mit dem Kjetil hat vor der Saison nicht wirklich wer gerechnet", staunte auch Marcel Hirscher. "Aber momentan ist er definitiv bei Weitem der Beste", sagte der dreifache Gesamtweltcup-Sieger, der in der Wertung vom dreimaligen Saisonsieger überholt wurde. "Der Marcel ist schlau und lädt nun den ganzen Druck auf mich ab", konterte Jansrud, wie immer gut gelaunt.