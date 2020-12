Herren-RTL in Santa Caterina: Kranjec führt, ÖSV weit zurück

"Das waren immer meine Bedingungen", sagte Manuel Feller am Samstagmorgen vor seinem persönlichen Saisonstart beim Riesenslalom von Santa Caterina Valfurva. Anhaltende Rückenprobleme hatten dem Fieberbrunner zu schaffen gemacht, auf den Bewerb in Sölden hatte er verzichtet. Nun hoffte der Tiroler auf ein vernünftiges Resultat in seinem ersten Rennen. Keine leichte Aufgabe bei Schneefall, der sich seit Freitagmittag auf mehr als einen halben Meter summiert hatte. Zwar hatten die emsigen italienischen Helfer alles versucht, doch die Pistenverhältnisse waren schwierig und rasch bildeten sich Schläge und Löcher.

Immerhin, das Engagement stimmte, Manuel Feller kämpfte, zeigte einige freche Schwünge und kam als bester des ÖSV-Teams ins Ziel. Mehr als Platz 15 mit 1,78 Sekunden Rückstand schaute für den mit Nummer 26 gestarteten Tiroler dennoch nicht heraus. "Die Piste war im Allgemeinen sehr gut, aber wenn Du nicht weißt, was kommt, ist es schwierig, den Ski immer auf Zug zu halten. Aber für meinen ersten Riesenslalom der Saison war es nicht so schlecht. Man muss einfach durchbeißen, auch wenn die Brille mal beschlägt - die Bodensicht ist sowieso null."

Erklärungsversuche

Seinen Kollegen ging es freilich auch nicht besser. Marco Schwarz startete nach überstandener Corona-Infektion als erster Österreicher mit Nummer 16 - und reihte sich gleich einmal am Ende des Zwischenklassements ein. 2,28 Sekunden Rückstand handelte sich der Kärntner ein, das bedeutete Platz 23. "Ein paar Schwünge waren ganz okay, aber ich hab' mich mit dem Schneefall schwergetan. Aber das soll keine Ausrede sein, es schneit ja für alle gleich. Ein, zwei Schläge hab' ich eingesteckt und einmal den Außenski verloren, der Rückstand kann aber halt nicht mein Anspruch sein."

Zur Ehrenrettung des dreifachen WM-Medaillengewinners von Åre sei angemerkt - er hatte nur zwei Trainingstage seit seiner Genesung. Roland Leitinger (27.) verlor 2,68 Sekunden, Stefan Brennsteiner gar 3,36 (41.) und Speedspezialist Vincent Kriechmayr 4,53 (56.). "Es hängt immer davon ab, wie man da reinfährt, wie man den Ski schon vorher auf Zug bringt. Mich hat's gleich wieder einmal wild durch die Gegend g'haut", berichtete Leitinger. "Vielleicht ist es fehlende Lockerheit, aber ich glaube, das Problem ist die fehlende Überzeugung." Sein Salzburger Landsmann Brennsteiner verpasste mit einer "einfach nicht guten Fahrt" die Qualifikation fürs Finale. "Das Wetter ist brutal, aber es ist für jeden so." Der Oberösterreicher Kriechmayr resümierte nüchtern: "Ich hab' schon unterm Fahren gemerkt, dass es nicht gut war. Aber stehen bleiben kann ich ja auch nicht."

Für einen Lichtblick sorgte Adrian Pertl: Mit Startnummer 63 und 2,66 Sekunden Rückstand qualifizierte sich der Kärntner als 28. für den zweiten Lauf. "Die Sicht war eher bescheiden, ich bin sehr glücklich, dass ich in die Top 30 gekommen bin", sagte der 24-Jährige, dessen Stern in der vergangenen Saison im Slalom aufgegangen ist. "Davor war meine Leistung im Riesenslalom auch einfach nicht gut genug für einen Start im Weltcup." Magnus Walch (38./+3,20) und Raphael Haaser (51./+4,16), Führender im Riesenslalom-Europacup und in diese Woche Obergurgl Erster und Zweiter, verpassten hingegen das Finale deutlich.

Zu kämpfen hatte auch Weltmeister Henrik Kristoffersen, der Norweger kassierte 1,19 Sekunden, das bedeutete Platz acht nach dem ersten Durchgang. An der Spitze: Zan Kranjec, 46 Hundertstel vor dem Schweizer Marco Odermatt und 48 vor dem Franzosen Alexis Pinturault. "Ich bin ziemlich zufrieden mit meinem Lauf, ich habe versucht, so viel zu attackieren wie möglich. Es ist nicht so schwierig gesetzt, aber vom Schnee her nicht einfach", sagte der Slowene Kranjec, der für das Finale (ab 13.30 Uhr) einen "großen Kampf" erwartet.