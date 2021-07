Hirscher setzt auf Samstag, Reichelt auf Freitag

Um 20.45 Uhr werden heute die Damen erstmals in dieser Saison abfahren (live ORFeins), in Lake Louise wird auch Lindsey Vonn wieder versuchen, in die Erfolgsspur zu finden. Nach elf Jahren kehrt die 31-Jährige aus den USA wieder an den Ort ihres ersten Abfahrtssieges zurück. Inzwischen hat sie im kanadischen Nationalpark ein Dutzend Abfahrten und drei Super-Gs in ihre Siegesliste eingetragen.

Nach ihrem Aus im Riesenslalom am letzten Samstag (ein Ski hatte sich verabschiedet) wird der Vergleich mit den Kolleginnen interessant. Denn in den Trainings dominierten die Österreicherinnen. Am Donnerstag war Mirjam Puchner die Schnellste. Lindsey Vonn war Zweite, 12 Hundertstel hinter der Salzburgerin.