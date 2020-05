Hattrick von Vanek

Einen Erfolg hatten die New York Islanders zu Verbuchen, bei denen der Villacher Michael Grabner ohne Scorerpunkt blieb. Im "Nachbarschaftsduell" mit den New Jersey Devils setzten sich die Islanders allerdings erst in der Verlängerung mit 5:4 durch, nachdem sie zuvor dreimal eine Führung aus der Hand gegeben hatten. Eine Schrecksekunde gab es in der Halle des Vorjahresfinalisten New Jersey im dritten Drittel. Islanders-Coach Jack Capuano wurde von einem Puck am Kopf getroffen und verließ die Trainerbank. Der 46-Jährige, der erst kürzlich wegen Nierensteinen ausgerechnet gegen New Jersey fehlte, verpasste daher auch den Siegtreffer durch Brad Boyes nach zwei Minuten der Verlängerung.