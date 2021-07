Freund führt bei Skiflug-WM

Die Österreicher haben am ersten Tag der Skiflug-WM ihre Medaillenchance wohl schon verspielt. Debütant Thomas Diethart war als Neunter noch der Beste des ÖSV-Quartetts, Stefan Kraft rangierte an elfter Stelle, mehr als 26 Punkte fehlen vor den letzten zwei Durchgängen auf Edelmetall. Bester war Severin Freund vor dem Norweger Anders Bardal (11,1 zurück) und dem Slowenen Peter Prevc (15,4).

Gregor Schlierenzauer kam am Freitag nach völlig missglücktem Probedurchgang nicht ins Fliegen (169,5/175,5 m) und stapfte als 24. nach dem zweiten Versuch wortlos davon. Der Ex-Weltmeister war im Jänner auf dem Kulm noch Zweiter und Dritter gewesen, und schien in Oslo zuletzt wieder Aufwind bekommen zu haben. Doch in Harrachov enttäuschte er auch sich selbst.

"Wenn es nicht sein will, will es nicht sein", hatte der Doppelsieger von Harrachov 2013 nach seinem ersten Sprung gemeint. "Es geht zach. Wenn es nicht zusammenpasst und der Anlauf am Limit ist, wird es schwer." Im zweiten Durchgang war seine Aufgabe bei starkem Rückenwind nicht leichter.