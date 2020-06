Handbruch: Ligety bangt um die Amerika-Rennen

„Ich habe heute versucht, meine Hand in zwei Hälften zu teilen. Vier Schrauben später werde ich in ein paar Tagen wieder skifahren“, schrieb Ligety auf Facebook. Glücklicherweise sei er in Vail gewesen und „Legende Dr. Viola“ habe alles wieder zusammengeschraubt.

Nach der von Kyle Wilkens, dem ärztlichen Leiter des US-Skiteams, gestellten Diagnose, hatte Randy Viola am Samstagnachmittag (Ortszeit) den Eingriff vorgenommen. Die Ärzte gehen davon aus, dass Ligety mit einer speziellen Schiene das Skitraining bald wieder aufnehmen kann. Ob er wie geplant im Super-G Ende November in Lake Louise antreten wird können, ist allerdings unklar.

Das US-Skiteam, das der Heim-WM im Februar in Vail/ Beaver Creek entgegenblickt, muss derzeit auch Bode Miller vorgeben, der kürzlich wegen seiner andauernden Rückenprobleme operiert worden ist. Im Jänner will er in den Weltcup zurückkehren und bei der WM um Medaillen kämpfen. Lindsey Vonn wird nach langer Verletzungspause Anfang Dezember bei den Speed-Rennen in Lake Louise zurückkehren.