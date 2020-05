Gute Vorzeichen für ÖSV-Abfahrer

Im US-Nobelskiort Aspen geht am Wochenende der Damen-Ski-Weltcup weiter. Mit Riesentorlauf am Samstag und dem Slalom am Sonntag wird das bisherige Weltcupprogramm von Sölden ( RTL) und Levi (Slalom) quasi an einem Wochenende in den USA konzentriert abgewickelt. Für die ÖSV-Damen könnten die Voraussetzungen unterschiedlicher nicht sein. Während Marlies Schild am Sonntag (18.00/21.00 MEZ) als Vorjahressiegerin an den Slalomstart geht, liegt der letzte rot-weiß-rote Riesentorlauf-Sieg in Aspen schon sechs Jahre zurück.

Kathrin Zettel feierte 2006 dort ihren ersten Weltcup-Sieg überhaupt, seitdem kam auf dem steilen und anspruchsvollen Hang nie wieder eine Österreicherin im RTL auf den ersten Platz. Zeit, dass sich das am Thanksgiving-Wochenende 2012 endlich ändert, findet auch Trainer Günter Obkircher, der am Samstag (18.15/21.15) den ersten Durchgang setzt. "Auf diesem steilen Hang muss man enger setzen. Diese Abstände haben wir auch in Vail gezielt trainiert", sieht Obkircher seine Mädchen für den Kampf gegen Tina Maze. Vicky Rebensburg und Co. gut vorbereitet. Die interne "Qualifikation" schafften wie erwartet Nicole Hosp und Andrea Fischbacher.