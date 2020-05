Gruber Fünfter in Seefeld

"Man hat mir wohl im Gesicht angesehen, dass ich am letzten Zacken gelaufen bin", meinte ein erschöpfter, aber glücklicher Gruber im Ziel. In der dritten Runde habe er schon etwas zu zweifeln begonnen. "Doch dann hat Mario Stecher oben reingeschrien und das hat mir so viel Motivation gegeben", bedankte sich Gruber beim derzeit rekonvaleszenten Steirer für das Anfeuern. Danach habe er bemerkt, es gehe wieder etwas.

Der Zug nach vorne zum späteren Podest-Trio war abgefahren, so fightete Gruber mit Moan und Edelmann in einer weiteren Dreier-Gruppe um die Plätze dahinter. Am Samstag war Gruber noch vom ersten auf den neunten Rang zurückgefallen. "Da hat die Vorbereitung nicht ganz gepasst, jetzt war der 'Motor' durchgeputzt", meinte Gruber zufrieden. Er war mit Abstand bester Österreicher. Lukas Klapfer und Wilhelm Denifl landeten auf den Positionen 18 und 19 mit jeweils etwas mehr als einer Minute Rückstand schon deutlicher dahinter. Tomaz Druml kam als 29. noch in die Punkteränge.

Überglücklich war freilich auch der Sieger. "Heute ist es mir schwerer gefallen. Am Ende hatte ich mir noch genügend Körner für den Sprint aufgehoben", sagte Frenzel, der sich mit seinen zwei ersten Saisonsiegen auf den dritten Gesamtrang geschoben hat. Jason Lamy Chappuis, der Seefeld mit nur zwei 15. Rängen verließ, behielt das Gelbe Trikot mit 527 Punkten noch vor Magnus Moan (508) und Frenzel (474). Nächste Station ist am kommenden Wochenende Klingenthal.