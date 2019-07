Gregor Schlierenzauer landet auf dem zweiten Rang

Dieser zweite Rang in der Quali dürfte das Aha-Erlebnis gewesen sein, auf das Gregor Schlierenzauer schon so lange gewartet hatte. Denn plötzlich präsentierte sich der Stubaier wieder bärenstark. Im Mixed-Teambewerb von Hinterzarten, den Österreich auf Rang vier beendet hatte, war der 29-Jährige der beste Mann gewesen und der Konkurrenz um die Ohren gesprungen. Im Einzelbewerb am Abend belegte er hinter dem Deutschen Karl Geiger den zweiten Platz. Auf seinen ersten Sieg in einem Sommer Grandprix-Bewerb seit 2015 fehlten dem Halbzeitleader lediglich 0,4 Punkte.