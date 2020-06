Michael Grabner hat in der National Hockey League ( NHL) mit einem Tor in der Verlängerung für den Auswärtssieg der New York Islanders bei den Winnipeg Jets gesorgt. Der Kärntner, der bereits in der regulären Spielzeit für den Assist zur 2:1-Führung seines Teams gesorgt hatte, traf 1:07 Minuten vor Ende der Overtime zum 3:2. Sein Landsmann Thomas Vanek blieb ohne Scorerpunkt.