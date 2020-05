Grabner-Assist bei Islanders-Niederlage

Am Samstag begann mit dreimonatiger Verspätung doch noch die National Hockey League. Die Los Angeles Kings verzeichneten als Titelverteidiger einen Fehlstart in die durch den „ Lockout“ verkürzte Saison. Die Kalifornier kassierten gegen Chicago eine 2:5-Heimniederlage.

Für Stürmer Michael Grabner, der als einziger Österreicher am ersten Tag im Einsatz war ( Thomas Vanek spielte mit Buffalo am Sonntag), gab es ein kleines persönliches Erfolgserlebnis. Der Kärntner verbuchte für die New York Islanders gegen New Jersey einen Assist zum 1:1, sein Team verlor aber in der eigenen Halle 1:2.

Die Männer des ersten Spieltags waren aber zwei Altstars. Der 42-jährige Finne Teemu Selänne erzielte beim 7:3-Sieg von Anaheim gegen Vancouver ebenso zwei Tore und zwei Assists wie der 40-jährige Tscheche Jaromir Jagr beim 4:3-Erfolg seiner Dallas Stars gegen Phoenix.