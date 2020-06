Görgl: "Die Leidenschaft motiviert mich"

Besser hätte das erste Drittel der Weltcup-Saison kaum enden können. Elisabeth Görgl gewann am Sonntag den Super-G von Val d’Isère vor Anna Fenninger. Mit diesem Sieg sowie mit Platz zwei in der Abfahrt hinter Lindsey Vonn machte die in Innsbruck lebende Görgl klar, wie sehr mit ihr noch zu rechnen ist. Perfekt sei der Lauf nicht gewesen, "aber offenbar war er gut genug." Mit 33 Jahren und 304 Tagen löste sie Michaela Dorfmeister als älteste Weltcupsiegerin der Alpingeschichte ab.

Die Motivation ist auch in ihrer 15. vollen Weltcupsaison vorhanden. Die Tochter von Olympia- und WM-Medaillengewinnerin Traudl Hecher treibt vor allem die Liebe zum Skisport an. "Es ist die Leidenschaft für den Beruf, die mich motiviert", sagte die Allrounderin. "Natürlich habe ich auch Phasen, in denen ich nachdenke. Aber ich bin immer noch hungrig und weiß ganz innen drin, was mir das alles gibt. Deshalb mach ich das auch."

Dank des Görgl-Sieges gehen die ÖSV-Damen mit einer ansehnlichen Bilanz in die kurze Weihnachtspause. Sie haben vier der bisher elf Saisonrennen gewonnen und insgesamt zwölf Podestplätze geholt – trotz Lindsey Vonn und Tina Maze.