Gelungener Saisonauftakt für Langläuferin Teresa Stadlober

Der Sieg ging, wie könnte es anders sein, an Therese Johaug. Die norwegische Dominatorin lief in einer eigenen Liga und hatte im Ziel eine halbe Minute Vorsprung. Was für eine Ausnahmeathletin Johaug ist, zeigt schon allein der Umstand, dass die 31-Jährige im Sommer auch norwegische Meisterin im 10.000-Meter-Lauf wurde. Mit ihrer Zeit war sie die Nummer neun in Europa.