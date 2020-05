Geldstrafe für KAC-Crack Schuller

KAC-Eishockeyspieler David Schuller ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt zu einer unbedingten Geldstrafe von 14.400 Euro verurteilt worden. Der 32-Jährige war im Juli 2012 am Rande der großen Party beim Beach-Volleyball-Grand-Slam am Wörthersee in eine Auseinandersetzung mit Security-Personal und der Polizei verwickelt gewesen. Schuller zeigte sich vor Richterin Michaela Sanin reuig, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

"Was war der Grund, dass Sie ausgerastet sind?", fragte die Richterin den Eishockey-Profi. Einerseits habe er den ganzen Abend "harte Sachen" konsumiert und sei entsprechend alkoholisiert gewesen. Andererseits habe er seinen in den Vorfall verwickelten jüngeren Bruder schützen wollen, sagte Schuller. Der 19-Jährige musste sich am Mittwoch ebenfalls vor dem Gericht verantworten.