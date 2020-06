Gedränge um die letzten WM-Tickets in Bad Gastein

Einzig Sabine Schöffmann hat als Montafon-Siegerin ihr Ticket für den WM-Slalom am 22. Jänner im Lachtal sicher, für die anderen Österreicher geht es am Freitag beim Parallel-Weltcup in Bad Gastein (Qualifikation 9 Uhr/Finale 13.15 Uhr) um das Ticket für die Heim-WM. Am Samstag steht dort noch ein Teambewerb auf dem Programm.

Julia Dujmovits, Benjamin Karl und Co. haben in den vergangenen Tagen auf dem WM-Hang im Lachtal trainiert. Am Donnerstag reisten sie nach Bad Gastein. In Salzburg sind auch Anton Unterkofler (Sehnenverletzung in der Hand) und Andreas Prommegger, der nach einem Daumenbruch mit Gips fährt. Bei der WM würden beide mit Spezialschienen ausgestattet sein.

Im einzigen Saison-Weltcupbewerb in dieser Disziplin im Montafon waren hinter Schöffmann vier weitere ÖSV-Läuferinnen in den Top 13. Dujmovits kam auf Platz fünf, Marion Kreiner auf sechs, Ina Meschik auf sieben und Claudia Riegler auf 13. Bei den Herren gab es Platz vier durch Karl, sechs durch Lukas Mathies, acht durch Prommegger, zehn durch Unterkofler und elf durch Sebastian Kislinger.