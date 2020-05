Franz sucht die Gnadenlosigkeit

Franz fuhr dann mit fünften Plätzen in Gröden und Kvitfjell bereits nahe an das Podest heran. Dass mittlerweile nicht nur die Coaches auf den jungen Kärntner bauen, bewies der Sponsor von Hermann Maier. Seit diesem Winter trägt Franz wie Marcel Hirscher das Giebelkreuz auf dem Helm.

Ein Jahr später ist auch ein Jahr reifer, dennoch weiß Franz genau, dass nichts in der Abfahrt so zählt wie Erfahrung. "In Wahrheit gewinnen immer noch meist die Alten." Zumindest einmal hat er bereits das Gegenteil bewiesen, als er sich im Frühjahr vor Klaus Kröll zum österreichischen Abfahrtsmeister machte.

Kröll ist einer jener Fahrer, von dem sich Franz einiges abschaut. Als direkte Vorbilder hatte er nur seinen Onkel Werner. "Ich schau mir von allen anderen das an, was sie am besten können." Von Kröll ist es die ruhige Fahrweise, am Schweizer Didier Cuche hat er die "gnadenlose" Art des Skifahrens bewundert. "Selbst beim Springen blieb er in der Hocke."

Die " Gnadenlosigkeit" ist laut Franz auch das, was ihm zum Podest- oder Siegfahrer noch am ehesten abgeht. Noch ist bisweilen - zu - viel Respekt im Spiel. Die nächste Suche nach dieser Gnadenlosigkeit erfolgt für den Kärntner, der sich mit 17 Jahren beim Crash gegen einen Baum den Oberschenkel zertrümmert und 2009 beim Debüt in Beaver Creek das Kreuzband gerissen hat, in Lake Louise.