Chamonix-Slalom: Manuel Feller zur Pause Dritter

Manuel Feller liegt nach dem ersten Durchgang des Ski-Weltcup-Slaloms in Chamonix am Sonntag in Lauerstellung.

Der Tiroler rangiert vor der Entscheidung an dritter Stelle, auf den führenden Franzosen Clement Noel fehlen Feller 0,40 Sekunden. Als Zweiter geht der Norweger Timon Haugen (+0,23 Sek.) in den zweiten Lauf.

Mit Dominik Raschner liegt ein zweiter Österreicher unter den ersten Zehn. Der Tiroler hat als Sechster 0,82 Sekunden Rückstand auf Noel.