FIS-Renndirektor hat Corona, Ex-ÖSV-Star Trinkl übernimmt

Der für die technischen Disziplinen der Herren zuständige FIS-Renndirektor Emmanuel Couder ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Der Franzose ist seit den ersten Symptomen in Selbstisolation, verlautbarte die Internationale Skiverband (FIS) am Mittwoch. Alle mit ihm in engeren Kontakt getretenen Personen wurden erneut getestet und werden nun täglich einem Test unterzogen.

Der normalerweise nur für die Speed-Disziplinen zuständige Oberösterreicher und Abfahrts-Weltmeister von 2001, Hannes Trinkl, übernimmt nun beim alpinen Weltcup-Finale in Lenzerheide Couders Funktion.