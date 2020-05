Feuz muss WM-Saison sausen lassen

Seit Wochen liegt Beat Feuz im Spital, um die rätselhafte Entzündung in seinem linken Knie behandeln zu lassen, vier Mal wurde das Gelenk gespült – doch am Wochenende wurde der 25-jährige Emmentaler ins Berner Inselspital verlegt, nachdem sich die Situation verschlechtert hatte. Zudem stellten die Spezialisten kleine Blutungen in der Gelenkkapsel fest, die mit Hilfe eines Katheders verschlossen wurden.

Am Mittwoch gab der Gesamtweltcupzweite der vergangenen Saison w.o., zumindest einmal für diese Saison. Die Schweizer Zeitung Blick zitiert Feuz’ Konditionstrainer Peter Meliessnig mit den Worten: "Es geht nicht mehr darum, ob Beat Feuz noch in diesem Winter zurückkehren kann. Wir müssen froh sein, wenn sein Bein überhaupt noch einmal eine Rückkehr in den Weltcup-Zirkus zulässt."

Für die Eidgenossen ist das der nächste schwere Schlag nach den chronischen Gesundheitsproblemen von Carlo Janka und Marc Berthod sowie dem schweren Sturz von Daniel Albrecht, der noch immer auf eine Rückkehr hofft.

Kleiner Lichtblick: Didier Défago, 2010 Olympiasieger in der Abfahrt, ist nach seinem Kreuzbandriss wieder da.